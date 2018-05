Les héroïques joueurs de l'OM

L'Olympique de Marseille fait la Une des journaux après son exploit pour la qualification à la finale de l'Europa League. Une coupe européenne tant attendue des Français et ce, depuis 14 ans. L'ambiance était totale au Vélodrome, les 15 000 spectateurs et presque toute la ville de Marseille ont vibré toute la nuit du 3 mai. L'OM jouera le mercredi 16 mai sa cinquième finale européenne contre l'Atlético de Madrid à Lyon. Les fans rêvent déjà d'une belle victoire pour l'équipe marseillaise.



