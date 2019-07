Les matchs arrêtés pour injures discriminatoires seront perdus sur tapis vert, annonce la FIFA

Après la LFP et la LICRA en début de semaine, c'est au tour de la FIFA de prendre le problème de la discrimination dans les stades à bras-le-corps. Selon son nouveau règlement disciplinaire annoncé jeudi et qui doit entrer en vigueur lundi prochain, l’instance mondiale du football va sanctionner plus sévèrement les injures discriminatoires dans les stades où les rencontres sont interrompues. Les matchs seront désormais donnés perdus sur tapis vert.