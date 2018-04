Quels seront les nouveaux horaires de la Ligue 1 ?

La Ligue de football professionnel, organe en charge de la gouvernance de la Ligue 1 et Ligue 2 de football, joue au bowling avec la programmation des matchs de foot français. A compter d'une période allant de 2020 à 2024, les rencontres de l'élite du football française se dérouleront toujours le week-end, mais dans un ordre sérieusement chamboulé.





Actuellement, les matchs se déroulent généralement avec une première affiche le vendredi soir, une autre le samedi à 17h, suivi d'un multiplex à 20h. Viennent ensuite, le dimanche, deux matchs, à 15h et 17h, qui précèdent la grande affiche de la journée, à 21h. Ces rendez-vous sont aujourd'hui en grande partie obsolètes.





Voici la nouvelle journée type





- Vendredi, 21h : 1 match

- Samedi, 17h : 1 match

- Samedi, 21h : 1 match

- Dimanche, 13h : 1 match

- Dimanche, 15h : multiplex

- Dimanche, 17h : 1 match

- Dimanche, 21h : 1 match





Les principales nouveautés viennent donc du décalage du multiplex du samedi soir au dimanche à 15h, avec un "objectif de remplissage des stades" et pour attirer un public plus familial et féminin. Son prédécesseur, à 13h, répond à une logique d'exposition pour l'Asie, comme cela avait déjà été essayé avec le match Nice-PSG, le 18 mars.