Liga : le Real de Zidane et Benzema remporte le titre et met fin au règne du Barça

Quand le Real était à la traîne en début de saison, son retour sur le banc merengue avait pourtant été remis en question par la presse espagnole et les supporters. Après le terrible 7-3 essuyé contre l'Atlético lors d'un match amical de présaison, le Real n'a remporté que cinq de ses neuf premiers matches de Liga. Mais après une défaite 1-0 contre le promu Majorque le 19 octobre, les Madrilènes ont lancé la machine, enchaînant 21 matches sans perdre. Et Zidane, avec ses cadres habituels (Karim Benzema, Sergio Ramos, Luka Modric, Toni Kroos) et des greffes réussies de nouveaux joueurs ( Eden Hazard , Thibaut

Jeudi, un autre Français a rappelé à quel point il était précieux pour le club : Karim Benzema, auteur des deux buts de la victoire. Le premier a été inscrit à la 29e minute, après une récupération de Casemiro et une passe décisive de Luka Modric. Le second est un pénalty inscrit à la 76e minute, le 21e but en Liga de Benzema cette saison. L’avant-centre a parfaitement suppléé Cristiano Ronaldo (parti à la Juventus Turin en 2018) sur le front de l'attaque merengue, et talonne Lionel Messi au classement des meilleurs buteurs du championnat (23 buts pour Messi), au point d'être déjà cité parmi les candidats du Ballon d'Or 2020.