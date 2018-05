Ligue 1 : a qui profitera le jackpot des droits TV ?

Un nouvel arrivant, Mediapro a raflé la mise lors de l'appel d'offres, pour la diffusion des matchs de Ligue 1, à partir de 2020. Cet opérateur espagnol diffuse déjà tous les matchs du Championnat d'Espagne. Le groupe est capable, selon ses dirigeants, de lancer une chaîne de télé en moins de deux ans. Le championnat de France se vaudra donc désormais plus cher que la Liga espagnole. Et ce sont les clubs professionnels qui vont en bénéficier.



