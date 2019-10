Après la défaite contre Sainté, Lyon se sépare de Sylvinho

VIRÉ - Sylvinho va quitter l'OL. Ce lundi soir, moins de 24h après la défaite dans le derby contre Sainté, le club rhodanien a annoncé qu'il allait se séparer de son entraîneur, en poste depuis le début de saison. Après neuf journées, Lyon pointe à la 14e place de Ligue 1 avec seulement un point d'avance sur Metz, 20e et dernier.

Le derby perdu contre les Verts a précipité sa chute. Sylvinho n'est plus l'entraîneur de Lyon. Quatorzième de Ligue 1, l'Olympique lyonnais a pris la décision ce lundi 7 octobre d'écarter l'entraînement brésilien, arrivé l'été dernier en remplacement de Bruno Genesio. "L'OL a décidé de mettre en œuvre une procédure pouvant aboutir à la rupture du contrat de travail de Monsieur Sylvio Mendes Campo Júnior", a écrit le club rhodanien, qui met donc fin à la première expérience sur un banc de l'ancien adjoint de Tite avec le Brésil. L'entraînement sera dirigé par Gérald Baticle sous la direction de Juninho.

En s'inclinant face à Saint-Étienne (1-0) dimanche, Sylvinho savait ses heures comptées. Fragilisé par un début de championnat catastrophique, avec seulement 9 points en 9 journées (son plus faible total depuis la saison 1995-1996), il n'avait plus goûté au succès depuis le 16 août dernier. Ses choix, à l'image de sa défense à trois et de ses changements de composition répétées, étaient loin de faire l'unanimité.