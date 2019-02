Vadim Vasilyev quitte ses fonctions de vice-président de l'AS Monaco

Directeur sportif puis vice-président de l’ASM, le Russe avait amorcé le renouveau de la formation monégasque, avec des recrutements clinquants comme James Rodriguez, Falcao, Joao Moutinho mais surtout des résultats sportifs impressionnants, avec un titre de champion de France en 2017, et une demi-finale de Ligue des champions la même saison.





"Je tiens à remercier le Président Dmitry Rybolovlev qui m’a permis de diriger l’AS Monaco et de vivre cette expérience exceptionnelle, si riche en émotions. Durant ce temps, j’ai fait tout mon possible pour permettre au Club d’obtenir des résultats en adéquation avec nos ambitions. Malgré les derniers mois difficiles, je suis fier du bilan présenté à la fin de ces six années intenses", a déclaré Vasilyev sur le site officiel du club.