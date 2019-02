Saint-Étienne-PSG : les secrets de la méthode Jean-Louis Gasset

"Jouer avec le plaisir. Le coach insiste beaucoup là-dessus", affirmait Loïc Perrin, le capitaine historique des Verts. "On prend énormément de plaisir au quotidien", appuyait dans Le Parisien Rémy Cabella, libéré dans son jeu et plus efficace depuis l'arrivée de Gasset à Sainté. Paternaliste dans son approche au quotidien avec les joueurs qu'il a eu sous ses ordres, l'ancien adjoint de Luis Fernandez au PSG (2001-2003) "donne de l'amour", confiait alors l'ancien milieu de Montpellier et de l'OM. "Le coach sait nous dire quand ça ne va pas, mais il sait expliquer les choses. Il y a une vraie osmose, une vraie envie collective." "Jean-Louis est quelqu'un de sanguin alors des fois, ça pouvait éclater", narrait à RMC Sport David Bellion, qui a travaillé avec lui à Bordeaux (2007-2010). "Il avait un rapport très paternel avec nous. Quand il fallait gueuler, il le faisait. On sent qu'il aime les joueurs."





C'est d'ailleurs ce surplus d'humanité qui revient très souvent à son propos. "Humainement, c'est quelqu'un de très bien, qui sait parler aux joueurs, les complimenter ou leur rentrer dedans quand il le faut", expliquait ainsi Stéphane Ruffier, le portier stéphanois. "Sa force, c'est l'humain. Il comprend les joueurs et parle le même langage", assurait Yann M'Vila il y a quelques semaines dans un entretien fleuve au Parisien. "Ce coach, c'est d'abord un homme bien." Un sentiment partagé par Mathieu Chalmé, qui l'a côtoyé à Bordeaux (2007-2010). "Des personnes comme lui, dans le football, il n'y en a plus beaucoup. Il est très humain. Quand il est arrivé à Bordeaux, il avait essayé de connaître les hommes avant de connaître les footballeurs", racontait le champion de France 2009. "Il peut s'adapter très vite à tous les groupes. Il trouve toujours les bons mots, même quand vous êtes moins bons, pour vous redonner confiance, pour vous réveiller. Il y a des entraîneurs qui ne vous donnent pas envie de faire un très bon exercice. Jean-Louis, lui, même si l'exercice est chiant, il va vous donner envie de le faire et de le faire bien."