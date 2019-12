Ligue 1 : battu par Rennes, l'Olympique Lyonnais perd Depay et Reine-Adelaïde tous les deux touchés aux ligaments croisés

Lyon a également perdu lors du même match l'international espoir français Jeff Reine-Adélaïde sur une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit.

Peu avant la confirmation de ces blessures, le directeur sportif de Lyon, Juninho, avait fait part de son inquiétude. "Oui, la blessure de Memphis est une catastrophe car c'est le joueur le plus décisif. Là, il n'y a pas de solution si sa blessure est confirmée, il faudra l'oublier pour la saison", a admis le Brésilien évoquant "la pire nouvelle de la soirée".

Battu à domicile par Rennes sur un but du jeune Eduardo Camavinga (1-0), Lyon n'en finit plus de décevoir et se retrouve à dix points de Marseille (2e) et à six longueurs de Lille (3e). L'OL reste ainsi collé au 8e rang alors que le Stade Rennais, qui compte un match de retard, monte à la 4e place à un point du LOSC, après une quatrième victoire consécutive en L1.