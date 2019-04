Ligue 1 : Genesio quittera l'OL en fin de saison

Le divorce était dans l'air depuis dix jours et la défaite en demi-finale de Coupe de France contre Rennes (2-3). Le nouveau revers de l'OL, concédé vendredi soir à Nantes (1-2), a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ce samedi, lors d'une conférence de presse, Bruno Genesio a annoncé qu'il ne sera plus l'entraîneur des Gones à l'issue de la saison en cours. Un soulagement pour de nombreux supporters lyonnais qui réclamaient depuis de longs mois le départ du technicien en poste depuis décembre 2015 et qui avaient mal accueilli la reconduction de son contrat en début de saison.





"Je rappelle que mes objectifs en début de saison étaient d'atteindre les huitièmes de la C1 et de participer à la prochaine Ligue des champions. Sur ce deuxième objectif, nous sommes encore en phase. Depuis quelque temps, je fais face à un climat négatif, pour ne pas dire plus" a déclaré l'entraîneur lors d'une conférence de presse donnée ce samedi.