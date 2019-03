Ligue 1 : ces cinq records que peut encore aller chercher le Paris Saint-Germain

C'est un record que le PSG a déjà dans sa besace. Avec 77 points glanés en 28 rencontres et 30 encore à récolter sur les 10 dernières journées de L1, le PSG version 2018-2019 peut battre son propre record de points, 96, obtenu lors de l'exercice 2015-2016, et espérer franchir la barre symbolique des 100 points, jamais franchie en France. Pour égaler son total de points, il faudra engranger six victoires et un match nul en dix rencontres, soit une moyenne d'1,9 points/match, largement à la portée des coéquipiers de Kylian Mbappé.