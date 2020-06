Ligue 1 : un recours des clubs contre l'État, ce nouveau pétard mouillé du foot français

La famille du foot français n'en finit plus de se déchirer. Le 30 avril dernier, en raison de l'épidémie de Covid-19, la Ligue de football professionnel (LFP) actait la fin de la saison de Ligue 1. Mais, alors que les quatre championnats majeurs du football européen (Allemagne, Italie, Espagne et Angleterre) ont décidé de reprendre, la Bundesliga ayant été la première à rechausser les crampons le 16 mai, le championnat de France résiste, malgré lui, à un retour en irréductible Gauloise. Une posture qui fait grincer les dents de certains clubs français, notamment l'Olympique lyonnais et son président Jean-Michel Aulas.

Grands perdants de cette décision, Lyon, 7e et privé d'Europe, Toulouse et Amiens, relégués en Ligue 2, doivent ainsi abattre leur dernier carte ce jeudi 4 juin devant le Conseil d'État, avec l'espoir - infime - de reprendre l'exercice stoppé à la 27e journée. Mais cela ne les empêche pas de préparer déjà l'après, s'ils venaient à être déboutés. Jean-Michel Aulas songeait en outre à se retourner contre l'État pour le préjudice subi. "À partir du moment où c'est l'État qui a intimé l'ordre d'arrêter le championnat, la responsabilité de l'État est engagée et il faut aller réclamer les 800 millions d'euros de déficit probable pour l'exercice en cours", a-t-il confié mercredi sur l'antenne de RMC, auxquels le dirigeant lyonnais ajoute "une exonération totale des charges sociales". "L'État devra renflouer le foot à l'arrêt, alors qu'une reprise ne coûterait rien à la collectivité", a-t-il poursuivi dans les colonnes du quotidien L'Opinion.