Ligue 1 : suspectés de propos discriminatoires, Neymar et Alvaro échappent aux sanctions

Pas de suspension pour le défenseur marseillais et la star parisienne. Dans l'oeil du cyclone depuis le sulfureux PSG-OM, Neymar et Alvaro Gonzalez n'ont finalement pas été sanctionnés. La commission de discipline a constaté une "absence de fiabilité" du rapport d'expertise, et une absence de "corrélation" entre les auditions des deux joueurs et les conclusions de ce rapport. Sébastien Deneux a également insisté sur les "doutes" nés de la fiabilité des techniques d'expertise labiale, évoquant des éléments "trop aléatoires".