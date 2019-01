L’arbitre de PSG-Rennes admet qu'il "aurait dû exclure" Niang pour son tacle sur Kehrer

L’arbitre, du reste, ne devrait pas non plus échapper à une sanction. Dans son communiqué, il explique cependant : "J'ai manqué de lucidité et de recul à chaud et j'aurais dû exclure le joueur rennais. Même si on travaille pour éviter une erreur, elle peut exister." Ce que la technologie ne changera jamais vraiment, donc.