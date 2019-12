Kylian Mbappé fête ses 21 ans aujourd'hui : les statistiques folles d'un monstre de précocité

Certains avaient fini par oublier qu'il n'a, et encore, depuis ce vendredi seulement, que 21 ans. Parce qu'il fait partie des cadres de l'équipe de France sacrée championne du monde en 2018, s'étant même payé le luxe de marquer en finale. Parce qu'il évolue, surtout, au plus haut niveau depuis maintenant quatre ans, et que sa progression, d'année en année, semble ne jamais devoir connaître de limites. Une progression qui se traduit bien en statistiques, et permet ainsi de mieux mesurer la portée des performances hors-norme de ce monstre de précocité. Passage en revue des plus emblématiques d'entre elles.