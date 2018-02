Ligue 1 : l'arbitre tacleur Tony Chapron suspendu trois mois ferme

A la sortie de l'audition, Samuel Chevret, l'avocat de Tony Chapron, avait déclaré à L'Equipe : "Monsieur Chapron a confirmé la version qu'il a donnée depuis le début, à savoir qu'il avait eu un mauvais réflexe, qu'il le regrettait et qu'il avait présenté immédiatement ses excuses au joueur. Les débats se sont déroulés de manière sereine et respectueuse, ce qui contraste malheureusement avec l'emballement et le lynchage médiatique qui avait suivi le match en cause. La commission va délibérer et Monsieur Chapron ne fera pas d'autre commentaire."





Pour rappel, l'image de son tacle avait fait le tour du monde et avait été largement condamné par la communauté du football français. Alors qu'il avait annoncé en novembre dernier son intention de mettre un terme à sa carrière à l'issue de la saison, Chapron pourrait arbitrer de nouveau dans l'élite avant de raccrocher les crampons, son retour étant prévu au début du mois de mai prochain. Il restera alors trois journées de Ligue 1 à disputer.





Reste à savoir désormais si l'arbitre accepte sa sanction ou s'il envisage de solliciter la commission supérieure d'appel de la FFF.