L'arbitre Tony Chapron écarté "jusqu'à nouvel ordre" après son tacle sur le Nantais Diego Carlos

La sanction est tombée. Ce lundi, la FFF a pris la décision d'écarter "jusqu'à nouvel ordre" l'arbitre français Tony Chapron, après son tacle sur le défenseur brésilien du FC Nantes Diego Carlos, dimanche 14 janvier lors de la rencontre opposant le FC Nantes au Paris Saint-Germain (0-1) pour le compte de la 20e journée de Ligue 1.





Dans un communiqué, l'instance nationale du football indique : "A la suite des faits qui ont émaillé la fin de la rencontre Nantes-Paris SG, impliquant l’arbitre M. Tony Chapron et le joueur nantais, M. Diego Carlos, la Direction Technique de l’Arbitrage et la Commission Fédérale des Arbitres ont pris les décisions suivantes : le retrait de M. Tony Chapron, initialement désigné pour la rencontre Angers SCO-ESTAC Troyes, comptant pour la 21e journée de Ligue 1 ce mercredi 17 janvier, et ce jusqu’à nouvel ordre. M. Tony Chapron sera convoqué prochainement par la Commission de Discipline de la LFP.





Tony Chapron, après le visionnage des images, a constaté que sa chute avait été provoquée involontairement. En conséquence, il a informé la DTA qu’il a rédigé un rapport complémentaire en ce sens pour la Commission de Discipline de la LFP."