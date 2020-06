Ligue 1 : le Conseil d'État suspend les relégations d'Amiens et Toulouse, l'OL débouté

La Ligue 1 est belle et bien finie. Mais la saison 2019-2020 n'a peut-être pas livré tout ses enseignements. Le Conseil d'État, saisi par Lyon, 7e et, de facto, privé de Coupe d'Europe, Amiens et Toulouse, relégués en Ligue 2, a rendu son verdict ce mardi 9 juin. Il a acté le classement final, après l'arrêt du championnat de France le 30 avril dernier, rejetant donc le recours de l'Olympique lyonnais, qui contestait cette décision et voulait reprendre la saison. En revanche, alors que l'on pensait se diriger vers la fin des atermoiements du football français, la plus haute juridiction française a suspendu les relégations d'Amiens et Toulouse, relançant le débat d'une saison 2020-2021 qui pourrait se jouer, non pas à 20 mais, à 22 clubs.

"Le juge des référés estime que le conseil d'administration de la Ligue ne pouvait pas légalement se fonder, pour décider de reléguer les deux derniers du classement de la Ligue 1, sur le fait que l'actuelle convention conclue avec la Fédération française de football prévoit une limite de vingt clubs, alors que cette convention prend fin le 30 juin prochain et qu'une nouvelle convention devra être signée", stipule le communiqué du Conseil d'État. En résumé, le juge administratif suprême a ordonné à la Ligue de football professionnel de réexaminer la question du format de la Ligue 1 pour le prochain exercice. La solution à 22 clubs, poussée par Amiens et Toulouse, permettrait à la fois aux derniers de la Ligue 1 de pouvoir défendre leur maintien et aux deux premiers de Ligue 2, Lorient et Lens, d'intégrer l'élite du football tricolore.