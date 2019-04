Le Losc tenu en échec à Toulouse, le PSG est (enfin) champion de France

Tout cuit. Après avoir échoué à transformer l'essai lors des trois précédentes journées, le PSG est champion de France ce dimanche après-midi. Sans même avoir eu à attendre de jouer contre Monaco ce soir au Parc des Princes en clôture de la 33e journée (21 heures). Les Parisiens profitent du faux pas commis par le Losc, son dauphin, sur la pelouse du Téfécé (0-0). Ce match nul fait les affaires des joueurs de Tuchel puisqu'ils les placent désormais Paris hors de portée des Dogues à cinq journées de la fin.





Reste maintenant, dans un stade partiellement à huis clos (la tribune haute du virage Auteuil ayant été fermée), à y mettre les formes. Face à des Monégasques moribonds (16es), l'heure est venue de faire à nouveau le show après deux dernières prestations insipides (défaites 5-1 à Lille et 3-2 à Nantes). D'autant plus facile à réaliser que Kylian Mbappé doit faire son retour après avoir été ménagé et que le retour sur le terrain de Neymar, trois mois après sa blessure au pied droit, est attendu. La cerise sur le gâteau.