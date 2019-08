Ligue 1 : les grands débuts d’Idrissa Gueye avec le PSG face à Rennes ?

Il faisait partie des joueurs convoités de longue date par Thomas Tuchel. Après un transfert non abouti l’hiver dernier, qui avait finalement débouché sur l’arrivée de l’Argentin Leandro Paredes, loin d'avoir donné satisfaction pour l’instant, Idrissa Gueye est enfin un joueur du Paris Saint-Germain. Formé aux Diambars, au Sénégal, avant de jouer à Lille puis en Angleterre (Aston Villa, Everton), il a signé un contrat de quatre ans avec les Rouge et Bleu, contre un montant avoisinant les 30 millions d'euros.





Après des vacances décalées en raison du brillant parcours du Sénégal en Coupe d’Afrique des nations (défaite en finale face à l’Algérie), "Gana", qui fêtera ses 30 ans en septembre, a repris le chemin de l’entraînement lundi avec ses nouveaux coéquipiers. Le tout sous les yeux de son nouveau coach, ravi de pouvoir compter un renfort dans l’entrejeu et qui n’a pas tari d’éloges à son sujet dimanche dernier dans le Canal Football Club. "On a la possibilité de jouer avec Marquinhos en 6 ou maintenant avec Idrissa Gueye. J’espère et je pense qu’il est fantastique parce que tout le monde m’a écrit pour me dire que c’était un gars exceptionnel" s’est enthousiasmé Tuchel.