Ligue 1, Ligue des champions, équipe de France ... les records de Kylian Mbappé à la loupe

Après avoir montré son talent à la France entière et à une grande partie de l’Europe, Mbappé se devait de passer le message au monde entier. Très attendu avec les Bleus lors du Mondial 2018 en Russie, le prodige de 19 ans ne va pas se faire prier et guider les siens vers le sacre, en étant élu meilleur jeune de la compétition et en devenant le plus jeune joueur à marquer un doublé lors d’une Coupe du monde, face à l’Argentine (4-3) et à inscrire un but en finale, depuis un certain Pelé, en 1958. Côté tricolore, il est le plus jeune à participer, marquer dans une Coupe du monde et le plus jeune à disputer une finale mondiale.