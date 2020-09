REVIVEZ - Après sa victoire à Saint-Étienne (0-3), Rennes plus leader que jamais

Cette saison encore, il va falloir compter avec Rennes. Invaincus depuis le coup d'envoi du championnat, les Bretons ont enchaîné une quatrième victoire de suite, et avec la manière, du côté Saint-Étienne (0-3), ce samedi 26 septembre. Une tête d'Aguerd (33e), une reprise soyeuse de Guirassy (53e) et un lob d'Hunou (89e) ont permis à l'équipe de Julien Stéphan de s'offrir une victoire de prestige dans un "Chaudron" à quasi-huis clos. A moins d'un mois de ses débuts en Ligue des champions, le Stade Rennais compte 13 points après cinq journées, soit deux de plus que Lille, vainqueur de Nantes (2-0) vendredi, et trois d'avance sur son adversaire de l'après-midi. Le club breton est assuré de rester leader à l'issue du week-end.

