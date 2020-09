EN DIRECT - Saint-Étienne - Rennes : suivez avec nous l'inattendu choc au sommet

Lancé côté droit, Bouanga, hors-jeu, laisse le ballon passer pour Hamouma. Le milieu des Verts centre fort devant le but. Nordin s'élève au second poteau. Sa tête n'est pas cadrée.

Celle-là, on ne l'avait pas vue venir. Et pourtant, c'est bien le choc au sommet de cette 5e journée de Ligue 1. Leader avant la victoire de Lille contre Nantes (2-0) vendredi soir, l'ASSE, emmenée par sa jeunesse dorée, reçoit son dauphin Rennes, ce samedi à 17h (en live commenté sur LCI). "Le classement est anecdotique", a insisté le coach breton Julien Stéphan. "Quatre matchs, ce n'est rien", a rebondi son homologue stéphanois Claude Puel. Mais, avant cette 5e journée, les deux équipes font bien la course en tête. De quoi susciter un intérêt certain pour cette rencontre, qui se disputera dans un quasi-huis clos.

Meilleure défense de l'élite, avec seulement deux buts encaissés, les Verts affichent aussi de belles couleurs offensivement, avec deux buts par match, souvent en démarrant très fort, comme à Marseille (0-2) dès la 6e minute ou Nantes à la 2e (2-2). En face, les Bretons font tout le contraire. Les joueurs de Julien Stéphan ont renoué avec leurs fins de match renversantes, avec deux buts inscrits dans le dernier quart d'heure contre Monaco (2-1). Même en l'absence de M'Baye Niang, leur arme offensive numéro 1 sur le départ, ils ont marqué 9 buts en quatre matches, soit près du double de leur moyenne la saison dernière. Voilà qui devrait permettre de nous offrir un beau festival offensif ce samedi après-midi.