Ligue 1 : après la promenade de l'OL contre Angers, l'OM prend son premier point à Nantes et Monaco sombre déjà à Metz

Pour Monaco, le début de saison a déjà des airs de cauchemar. Les Monégasques ont vécu l'enfer sur la pelouse du promu Metz ce samedi, et concédé une défaite 3 buts à 0, la deuxième sur ce score en deux matchs. Elle leur vaut d'ailleurs d'être lanterne rouge à l'issue de cette deuxième journée. Menés dès la 11e minute et réduits à dix à la 33e après l'exclusion d'Aguilar, les joueurs de l'ASM n'ont jamais réagi ni trouvé la solution offensive. Diallo (54e) et Cohade (67e) ont enfoncé le clou en seconde période, sans que jamais le gardien messin ne soit inquiété par la nouvelle recrue Wissam Ben Yedder.





A Amiens, le dauphin lillois a concédé sa première défaite (1-0), sur un but de Guirassy à la 72e minute, et après avoir été réduit à dix dès la 39e. Nice est allé s'imposer 2 buts à 1 à Nîmes. L'OGC est la seule équipe, avec Lyon, à avoir enchaîné deux victoires. De son côté, Nîmes est la seule formation, avec Monaco et Dijon, à avoir encaissé deux défaites. Toulouse s'est en effet 1 but à 0 en Bourgogne, tandis que Bordeaux et Montpellier se sont neutralisés (1-1).