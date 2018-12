Pourquoi une telle crise à l’OM, et le club peut-il s’en sortir ?

"Plus une situation est compliquée, plus il faut revenir à des choses simples. Rudi (Garcia, le coach actuel) le sait bien... Il ne faut plus faire de compositions d’équipe extravagantes, ou des organisations expérimentales. Non, il faut être clair, net, précis. Revenir aux bases. Après, si on veut établir un diagnostic, à la manière d’un médecin, pour trouver un remède à la crise actuelle, il faut se souvenir de la saison passée. Pour moi, c’était la saison rêvée pour terminer dans les trois premiers et revenir en Ligue des champions. Au lieu de ça, ils sont allés en finale de la Ligue Europa, pour la perdre 3-0 contre le seul gros club qu’ils ont affrontés dans la compétition (l'Atlético de Madrid), et ça a pompé l’énergie dont ils auraient eu besoin pour finir 3e de Ligue 1. Donc à choisir, je crois qu’il valait mieux sortir contre Braga ou Bilbao et retourner en Ligue des champions."





"Là, il faut digérer cette saison dernière à 60 matchs, les émotions de la fin, la Coupe du monde, que ce soit ceux qui y sont allés ou ceux qui sont déçus de ne pas avoir été appelés, comme Payet, Sanson ou Luiz Gustavo... Il faut digérer tout ça, et en plus le mercato estival, qui ne porte pas ses fruits. Il y a eu des recrues, mais ce ne sont pas des renforts. Pour le moment, on ne peut que le constater. Personnellement, je suis inquiet depuis cet été et la défaite à Nîmes (3-1 le 20 août, ndlr). Alors il faudrait recruter en janvier mais, de ce que j’entends, il n’y aura pas le budget pour prendre de bons joueurs. À cause de tout ce qui a été dépensé cet été pour Strootman, Radonjic et Caleta-Car, 66 millions d’euros, sans compter les salaires et les charges, la somme fait peur ! Dans un club plus calme, sans grosse pression médiatique, les fêtes auraient pu suffire pour digérer tout ça et repartir du bon pied en 2019. Mais à l’OM... Ce ne sera pas impossible, mais très, très compliqué."