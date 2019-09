PSG : quel accueil pour Neymar à l'occasion de son retour au Parc des Princes ?

GLACIAL - Présent pour la première fois de la saison dans le groupe du PSG, ce samedi face à Strasbourg (17h30), Neymar s'apprête à retrouver le Parc des Princes. L'accueil du Brésilien, resté à Paris après l'échec de son transfert au Barça, est LA question que pose cette rencontre.

Le retour de Neymar au Parc des Princes promet d'être agité. Protégé, et donc mis en marge du groupe, pendant les négociations concernant son possible transfert au Barça, finalement avorté, le Brésilien doit faire son grand retour sous le maillot parisien samedi 14 septembre (à 17h30, en live commenté sur LCI) face à Strasbourg lors de la 5e journée de Ligue 1. L'ancien de Santos - qui a rejoué pendant la trêve avec le Brésil contre la Colombie (2-2) puis le Pérou (0-1) - va enfin savoir quel accueil lui réserve le public parisien, qui l'avait pris en grippe avec des banderoles et chants insultants contre Nîmes (3-0).

Alors qu'il ne s'était pas encore exprimé sur le sujet, le Collectif Ultras Paris (CUP) a rompu le silence vendredi soir. Dans un communiqué publié sur Twitter, le principal groupe de supporters du PSG a fustigé le comportement de "Ney" pendant l'été. "Footballistiquement, Neymar est un des plus grands talents de sa génération. Mais c'est loin d'être le point le plus important pour nous aujourd'hui. Ce que nous lui reprochons, c'est d'avoir manqué de respect à plusieurs reprises à notre club, de l'avoir même humilié par moments", a écrit le groupe réunissant les supporters du virage Auteuil, en référence à ses commentaires sur la "remontada". "Plus que sceptique quant à le voir évoluer une saison de plus avec le maillot parisien", il a rappelé que le joueur ne s'est pas exprimé publiquement, et donc qu'aucune excuse n'a été formulée.