Ligue 1 : Monaco tient tête à Paris (3-3)

Neymar n'aura pas suffi. L'affiche entre le PSG et Monaco s'est terminée sur un spectaculaire match nul (3-3), le premier score de parité de la saison en Ligue 1 pour Paris qui reste leader à l'issue de la 20e journée dimanche. Pour son premier match au Parc des princes, le nouvel entraîneur de Monaco Robert Moreno a failli réussir un coup grâce à ses buteurs Gelson Martins (7e), Wissam Ben Yedder (12e) et Islam Slimani (70e).

Malgré une défense dépassée, Paris (1er, 46 pts) s'est reposé sur Neymar, auteur d'un doublé (3e, 41e) et impliqué sur le but contre son camp de Fodé Ballo-Touré (24e). L'ASM se classe désormais en huitième position avec 29 points mais n'est qu'à quatre petit points de Rennes, troisième du classement. Le PSG demeure en tête du classement mais laisse l'OM revenir à cinq points. Reste que Paris a un match de retard et retrouvera les Monégasques dès mercredi à Monaco.