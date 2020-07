"Neymar n'est allé au PSG que pour l'argent" : l'attaque de Juninho au départ d'un nouveau clash entre l'OL et le PSG ? ROMAIN LAFABREGUE / AFP

TENSIONS - Dans une interview donnée au quotidien britannique The Guardian, le directeur sportif de l'Olympique Lyonnais Juninho est revenu sur la mentalité brésilienne consistant à vouloir s'enrichir à tout prix. Pour illustrer ses propos, il a cité l'exemple de l'arrivée de Neymar Jr au PSG à l'été 2017. Une déclaration qui n'a pas plu à son homologue parisien Leonardo, qui lui a demandé de s'occuper de son propre club.

Le retour d’un conflit OL-PSG ? Dans une interview accordée au Guardian, le directeur de l’Olympique Lyonnais Juninho a tiré à boulets rouges sur le club de la capitale, et plus particulièrement sur sa star brésilienne Neymar. "Au Brésil, on nous apprend à ne nous soucier que de l'argent. En Europe, la mentalité est différente. Inconsciemment, j'ai fait un plan de carrière parce que je voulais aller dans un autre grand club au Brésil, et pas seulement pour faire du sport. On m'a appris à aller vers qui me paierait le plus. C'est la philosophie brésilienne", a-t-il tout d’abord déploré. Avant d’illustrer son propos avec l’exemple de Neymar Jr : "Regardez Neymar. Il n'est allé au PSG que pour l'argent. Le PSG lui a tout donné, tout ce qu'il voulait. Aujourd'hui, il veut partir avant la fin de son contrat, alors qu'il serait temps pour lui de rendre la pareille, de montrer de la gratitude. C'est un échange."

La réponse cinglante de Leonardo

"Neymar doit donner tout ce qu'il peut sur le terrain, pour faire preuve d'un dévouement total, de responsabilité et de leadership. (…) En tant que joueur, il est dans le top 3 mondial, au même niveau que Cristiano Ronaldo et Leo Messi. (…) Mais en tant que personne, je pense qu'il est coupable parce qu'il a besoin de se remettre en question et de grandir. Pour le moment, cependant, il fait juste ce que la vie lui a appris à faire", a renchéri l’ancien milieu de terrain brésilien au quotidien britannique. Sur RMC Sport, son homologue parisien Leonardo a répondu de manière cinglante : "Je ne comprends pas pourquoi Aulas parle autant du PSG, et Juninho maintenant parle de Paris et de Neymar. Ça serait mieux de parler de leur club. Nous, on ne parle pas de la situation de l’OL et je demande à l’OL de ne pas parler de nos joueurs et de notre club."

Aulas s'en mêle

Etant cité par le directeur sportif du PSG, le président de l'OL Jean-Michel Aulas, habitué des joutes verbales, s’est est mêlé sur Twitter et a accusé Leonardo de s’être attardé sur un point en particulier, alors que l’interview de Juninho au Guardian évoquait la situation sociétale et politique au Brésil. : "Pas très judicieux Léo ta remarque : Juni parlait du Brésil et de la politique du pays. Juni est 1 homme bien : relis son article et tu apprendras beaucoup de choses !"

La rédaction de LCI Twitter