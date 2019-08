Ligue 1 : la rencontre Nice-OM interrompue à cause de banderoles et de chants homophobes

C'est la quatrième interruption d'un match de football en une dizaine de jours. Et la troisième fois pour ce motif en Ligue 1, après Brest-Reims (1-0) et Monaco-Nîmes (2-0) le week-end dernier. Mercredi 28 août, la rencontre Nice-Marseille entrait dans sa 28e minute quand l'arbitre Clément Turpin a stoppé temporairement la partie après plusieurs alertes du speaker. La raison ? Deux banderoles qui émanaient des tribunes sur lesquelles on pouvait lire : "Bienvenue au groupe Ineos (qui vient de racheter le club azuréen, ndlr) : à Nice aussi on aime la pédale" et "LFP/instance : des parcages plein pour des stades plus gay." À chaque fois, les termes "pédale" et "gay" ont été écrits aux couleurs du drapeau arc-en-ciel LGBT.





Ces messages avaient été précédés à la 17e minute de chants à caractère homophobe : "Les Marseillais, c'est des pé..." suivi de "La Ligue, la Ligue, on t'enc...". Après avoir discuté avec les deux entraîneurs Patrick Vieira et André Villas-Boas ainsi que les deux capitaines niçois Dante et olympien Steve Mandanda, l'arbitre a finalement interrompu le match, laissant la confusion s'installer à l'Allianz Riviera. Dans l'attente que le jeu reprenne, certains joueurs ont regagné les vestiaires tandis que d'autres sont restés sur la pelouse. Les banderoles retirées, le match a pu reprendre après plus de 10 minutes de flottement.