OL-Nantes : pourquoi les supporters lyonnais ont-ils déployé un tifo géant et des drapeaux du Tibet ?

CONTESTATION - Si les joueurs de l'Olympique Lyonnais n'ont pas brillé ce samedi lors de la défaite à domicile face au FC Nantes (0-1), les supporters de l'OL, par le biais d'un tifo, ont fait parler d'eux. Les Bad Gones ont en effet déployé un tifo aux couleurs du Tibet, pour dénoncer l'horaire du match, choisi pour promouvoir la Ligue 1 en Chine.

Visiblement, l'horaire inédit du match de la huitième journée de Ligue 1 entre l'Olympique Lyonnais et le FC Nantes ce samedi - 13h30 - n'était pas du goût de tout le monde. Plus particulièrement du côté des supporters lyonnais et son groupe d'ultras, les Bad Gones.

Durant la rencontre, qui a vu les Nantais s'imposer sur le score de 1-0, les supporters lyonnais du virage nord ont déployé un grand tifo ainsi que des drapeaux du Tibet, accompagné d'un message "Free Tibet", avant "Free Ligue 1". Une manière de dénoncer le choix de la Ligue de football professionnel d'avancer ses rencontres à la mi-journée pour promouvoir le championnat de France en Chine, en conflit avec la province autonome.