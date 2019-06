"Personne ne l’a obligé à signer ici" : le président du PSG répond sèchement aux envies de départ de Neymar (et recadre Mbappé)

Dans ses pages ce lundi, L’Équipe évoque non seulement les velléités de départ du Brésilien, mais aussi, et c’est une nouveauté, la volonté du PSG de le céder s’il parvenait à rentrer dans ses frais (en plus des 222 millions de transfert, l’attaquant émarge à quelque 36,8 millions d’euros annuels de salaire). Et cet entretien à France Football sonne bien comme une réponse, à distance et anticipée, à cette information avant même sa publication...





En attendant que l’on en sache plus à ce sujet précis, le président du PSG prend aussi la peine de répliquer à la petite phrase de Kylian Mbappé , lâchée aux Trophées UNFP pour demander "plus de responsabilités" et menacer de quitter Paris (s’il ne les obtenait pas). "Je lui ai expliqué que les responsabilités, ça ne se demande pas. Il faut aller les chercher, parfois même les arracher. On n’attend pas, on provoque", assène ainsi Nasser Al-Khelaïfi. Qui, quand on lui demande si le Français restera, répond désormais : "Je n’en suis pas sûr à 100 % mais à 200 % ! Je ne lâcherai pas ce joueur dingue." On notera tout de même, au passage, que le pourcentage de probabilité a nettement baissé en quatre petits mois.