"Pourquoi vouloir partir du PSG ?" : l’étonnant revirement de Neymar

"Ma priorité, c’est le PSG." Ou encore : "Être capitaine du PSG, ce serait un honneur." C’est peu dire que le changement est brutal entre le silence estival cautionnant ses envies de départ et l’entretien accordé par Neymar à France Football ce mardi, dans lequel l’attaquant star brésilien déclare étonnamment sa flamme à un club qu’il a tout fait pour quitter l’été dernier, et qu’il envisageait toujours de quitter, aux dernières nouvelles, l’été prochain...

"Pourquoi vouloir partir d’ici ?, s’interroge-t-il en effet à présent. J’ai encore deux ans de contrat, l’équipe continue de progresser. On se doit de rester concentré sur cette saison pour faire les choses bien et gagner le plus de titres possibles. Cette saison, l’objectif, c’est la Ligue des champions. Et ma priorité, c’est le PSG, avec une implication maximale chaque semaine. Le but, c’est de toujours gagner. À chaque rencontre, on doit pousser pour le club. C’est comme ça que je le vois."