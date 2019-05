Ligue 1 : un derby à distance entre Lyon et Saint-Étienne pour la Ligue des champions va pimenter la fin de la saison

Heureusement, on a pu compter, ce dimanche soir, sur le jeune (20 ans) Houssem Aouar pour oser prononcer les terribles mots : "Si ça nous met la pression ? Bien sûr ! Après, la pression, on l’avait déjà. On savait que Saint-Etienne n’était pas loin, mais là ils nous en ont mis un peu plus en gagnant à Monaco. Vous savez très bien que le fait que ça soit Saint-Etienne derrière nous, ça rend la fin un peu plus tendue, avec un peu plus de pression. Et donc, oui, ça rajoute du piquant." Ça va sans doute déjà mieux en le disant. Ou pas... Pour la petite histoire, l’OL a battu l’ASSE par deux fois cette saison. Ce qui rendrait bien plus amère encore une défaite dans ce 3e match, à distance celui-là, que personne n’avait vu venir.