Ligue 2 : réunions "d'urgence" à la Ligue ce mardi après les incidents lors du barrage Ajaccio-Le Havre

Pour la présidente de la Ligue de football professionnel, Nathalie Boy de la Tour, ces incidents se découpent en "deux affaires", la première concernant "l'arrivée du bus vendredi soir, des incidents, et un problème de sécurité hors stade qui relevait de l'Etat et non du club". La seconde, concerne "le match lui-même après la célébration du penalty. Ça ressemble à un match qui dégénère et on a affaire à des faits de jeu, qui relèvent de la commission de discipline", a-t-elle indiqué sur France Info.





La ministre des Sports Laura Flessel a réagi dans la soirée sur Twitter : "Après un échange avec sa Présidente, je compte sur la diligence et l'intransigeance de la LFP. Les faits reprochés sont graves. Comme amateurs de football, comme citoyens, nous sommes indignés par le triste spectacle de ACA-HAC. Je me rapprocherai de Nicole Belloubet (ndlr : la ministre de la Justice) pour étudier les sanctions pénales dans ce genre d'affaires". Reste à savoir le match de barrage opposant l'AC Ajaccio à Toulouse, prévu mercredi soir, se déroulera et si oui, dans de bonnes conditions, après les nombreux incidents du week-end.