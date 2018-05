Mohamed Salah, star de Liverpool, fera le Ramadan le jour de la finale de la Ligue des champions face au Real Madrid

Les nutritionnistes ne sont toutefois pas de cet avis. Jesús Muñoz, celui cité par le journal espagnol Marca, qui consacre ce jeudi un article au sujet, assure que "même s’il se sent plus propre, il sera moins préparé à un exercice physique. S’il fait un Ramadan classique, sans manger ni boire une goutte d’eau, fatalement, il sera moins performant. Dans un match aussi exigeant physiquement, chaque ballon lui coûtera plus qu’à un autre". Des propos que Mohamed Salah a sans doute déjà entendus, et qui n’ébranleront pas sa foi. D’ailleurs, ses parents, comme à leur habitude à chaque grand match disputé par le fiston, sacrifieront trois veaux pour lui porter bonheur. Et si c’était juste ça, le secret de la saison ébouriffante de l’Égyptien ?