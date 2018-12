Ligue des champions : oui, le PSG a changé (en mieux) cette saison

Sur le plan tactique, le PSG n’a jamais géré, jouant toujours l’attaque. Tuchel, lundi en conférence de presse : "On veut la possession du ballon, c'est clair. Mais une possession isolée, ce n'est rien. C'est important d'avoir une possession agressive, puis d'avoir des occasions de but. On doit attaquer dans l'axe et sur les côtés mais, quand tu as beaucoup le ballon, c'est très, très serré en Ligue des champions. Alors si on fait un bon contre-pressing, on aura la possibilité d'avoir des contre-attaques." Et surtout un style aussi esthétique qu’efficace, y compris face à de grosses équipes. Autre nouveauté.