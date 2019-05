Ligue des champions : face au Barça, les Lyonnaises à une marche d’entrer dans la légende

Pour Reynald Pedros, en charge de cette équipe depuis mai 2017, les Lyonnaises méritent amplement de soulever une quatrième fois consécutive ce trophée : "Depuis de nombreuses années, c'est une équipe qui travaille beaucoup, qui se remet en question à chaque match, qui ne fait jamais preuve de suffisance vis-à-vis de son adversaire, qui le respecte toujours et qui exploite au maximum ses qualités."





"On a beau avoir de très grandes joueuses de football, ça ne suffit pas. Il y a un état d'esprit, une envie collective d'aller chercher le meilleur, c'est-à-dire les trophées. L'appétit vient en mangeant, on gagne des titres et on a encore envie d'en gagner, c'est ce qui nous fait avancer", a ajouté l'ancien international français (25 sélections, 4 buts) au sujet de ses joueuses, qui ont écarté de leur chemin Avaldsnes, l'Ajax, Wolfsbourg et Chelsea pour se hisser en finale.