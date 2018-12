Ligue des champions : 5 bonnes raisons de croire à l’exploit pour les Lyonnais contre le FC Barcelone

La statistique se passe de commentaire : en six matchs, de 2001 à 2009 (soit dans les grandes heures du club rhodanien), l’OL n’a jamais battu Barcelone (quatre défaites et deux nuls). Mais ce bilan, conjugué au rapport de forces actuel (Lyon souffre d’une irrégularité chronique en Ligue 1 cette saison quand le Barça est le solide leader de la Liga), présente tout de même un avantage non négligeable : "On n'a jamais très bien réussi contre eux, mais on aura une carte à jouer, la carte jeunesse, et on aura moins de pression contre eux que contre un autre", a formulé le dirigeant Gérard Houiller, présent à Nyon ce lundi pour le tirage. Et, à de telles hauteurs, jouer sans pression est plus qu’un luxe. N'avoir rien à perdre, c'est avoir tout à gagner.