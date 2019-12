Borussia Dortmund-PSG : l’heure des retrouvailles pour Thomas Tuchel

Ce lundi à Nyon, en Suisse, le PSG a appris le nom de son adversaire en huitième de finale de la Ligue des champions. Les Rouge et Bleu ont ainsi hérité du Borussia Dortmund, formation coachée par l’ancien pensionnaire de Ligue 1, Lucien Favre, les 18 février et 11 mars prochains. Une rencontre de prestige qui aura un goût particulier pour un homme : Thomas Tuchel. Le coach parisien a en effet entraîné le club de la Ruhr de 2015 à 2017, y laissant un souvenir mitigé.

Dès sa première saison, Tuchel impressionne et termine deuxième de Bundesliga avec un total de points record pour un dauphin (78) et une moyenne de près de 2,29 points par match. Des performances qui lui vaudront le titre de meilleur entraîneur de Bundesliga en 2015-2016. C’est l’année suivante que les choses vont se "gâter".

Tout commence le 1er juillet 2015. Le natif de Krumbach, fort d’une belle expérience de cinq saisons à la tête de Mayence, débarque à Dortmund pour remplacer un autre illustre entraîneur passé par Mayence, un certain Jürgen Klopp. Très vite, sa patte s’imprime sur le club de la Ruhr, avec un jeu offensif séduisant et débridé.

Mais l’événement qui va tout faire basculer dans l’aventure de Thomas Tuchel du côté de la Ruhr relève de l’extra-sportif. Le 11 avril 2017, le bus de l’équipe de Dortmund doit se rendre au stade pour y affronter l’AS Monaco en quarts de finale de la Ligue des champions. Sur le chemin emprunté à la sortie de l’hôtel, trois bombes sont placées et une explosion survient, blessant l’Espagnol Marc Bartra et laissant les joueurs dans un profond état de choc.

Face à ce drame, le match sera reporté au lendemain, contre la volonté des joueurs et surtout de Thomas Tuchel. Cette décision de faire jouer le match si vite va engendrer un violent clash entre le coach et le président du Borussia, Hans-Joachim Watzke. Un conflit qui va pourrir la fin de saison du BVB et précipiter le renvoi de Thomas Tuchel, malgré un bilan sportif brillant et une moyenne de 2,12 points par match.

Au sortir du tirage au sort ce lundi, le directeur sportif du Borussia Dortmund Michael Zorc a assuré qu’un bel accueil serait réservé à Tuchel, malgré son départ houleux il y a deux ans et demi : " Nous ne jouons pas contre Thomas Tuchel, mais contre le Paris-SG. Il fait son travail à Paris, et il sera bien sûr accueilli amicalement lorsqu'il reviendra à Dortmund." De son côté, nul doute que Thomas Tuchel aura à cœur de se rappeler au bon souvenir de son ancien club, et se qualifier pour les quarts de la C1, objectif manqué la saison dernière avec Paris.