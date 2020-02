Dortmund-PSG : Erling Haaland, "la machine" à buts du Borussia

Deux mois ont passé depuis que Dortmund a été tiré au sort pour jouer face à Paris. Et deux mois après, le BvB n'est plus tout à fait la même équipe. Au cœur de l'hiver, le Borussia a arraché le joueur qui manquait à Lucien Favre pour (re)dynamiser sa ligne d'attaque. Le club allemand a réussi l'exploit d'attirer Erling Braut Haaland, le "serial buteur" qui affolait les grands d'Europe. Un choix que le géant de 19 ans (1,94m, 87 kg) avait justifié ainsi à son arrivée dans la Ruhr : "J'ai aimé la façon dont (les dirigeants) m'ont parlé à ce moment-là et c'est ce qui m'a poussé à signer au club. C'est à ce moment-là que j'ai senti que Dortmund et moi ferions un bon couple."

Éligible pour le huitième de finale de C1 contre Paris ce mardi 18 février (à 21h, en live commenté sur LCI), le grand blond est souvent comparé à tort à Kylian Mbappé, en raison de sa précocité et de son sens du but. Or, si le jeu du Français repose sur la vitesse et l'explosivité balle au pied, Haaland brille à la fois par sa puissance et sa justesse dans le dernier geste. Un profil plus proche de Zlatan Ibrahimovic. C'est ainsi qu'il s'est déjà rendu indispensable à son nouveau club. Avec 9 buts inscrits en 349 minutes de jeu, soit un peu moins de quatre matches, l'ancien attaquant du RB Salzbourg n'a pas mis bien longtemps à rentabiliser l'investissement financier - 20 millions d'euros (hors commissions) - consenti par le Borussia. Fils d'Alf-Inge, international norvégien passé par Nottingham Forest, Leeds United et Manchester City, celui qui est surnommé "la Machine" a claqué un triplé pour ses débuts en Bundesliga contre Augsbourg (5-3), deux doublés face à Cologne (5-1) et l'Union Berlin (5-0), un but contre le Werder Brême (2-3) puis l'Eintracht Francfort (4-0).

Avec un but toutes les 41 minutes avec Dortmund, le grand blond s'inscrit ainsi dans la lignée des grands buteurs norvégiens, à l'image de Tore André Flor, de l'ancien Lyonnais John Carew et, évidemment, d'Ole Gunnar Solskjaer. C'est d'ailleurs sous les ordres de l'ancien "super-sub" de Manchester United, alors fraîchement assis sur le banc de Molde , qu'il va changer de dimension. Repéré par le responsable de la cellule de recrutement, John Vik, il débarque en 2017 en provenance de Bryne, son club formateur, après qu'un désaccord de 3000 euros a fait capoter son transfert à Hoffenheim. Couvé les premiers mois, le jeune Erling achève sa croissance. Du haut de son mètre 94, il y gagne rapidement le surnom de "Manchild" ("l'homme-enfant" en français) et met le championnat norvégien à ses pieds : 12 buts en 25 matches et 4 buts en 5 rencontres de Ligue Europa.

Molde devenu trop petit, le fils d'Alf-Inge - la papa qui avait précipité la fin de sa carrière après un tacle "assassin" de Roy Keane en 2001 - décide pourtant de ne pas brûler les étapes trop rapidement. Et c'est au RB Salzbourg, qui le débauche contre un chèque de 10 millions d'euros, qu'il choisit finalement de poursuivre son apprentissage début 2019. En mai, il participe à la Coupe du monde des moins de 20 ans avec la Norvège. Habitué à briller avec la sélection depuis les U15, il explose aux yeux du monde entier. Face au Honduras (12-0), il marque neuf buts entre la 7e et la 90 minute, du jamais-vu dans la compétition.

De retour à Salzbourg, le phénomène Haaland ne faiblit pas. À l'entame de la nouvelle saison, le joueur dont les intérêts sont représentés par Mino Raiola, l'agent de Zlatan Ibrahimovic, Blaise Matuidi et Paul Pogba, inscrit 11 buts lors de ses sept premières rencontres, dont deux triplés contre Wolfsberger et Hartberg. Pour ses débuts en Ligue des champions, le 17 septembre dernier, il signe un triplé lors de la victoire (6-2) face à Genk. Seuls Raúl (18 ans et 113 jours) en 1995 et Wayne Rooney (18 ans et 304 jours) en 2004 l'ont fait plus tôt que lui (19 ans et 58 jours). Une précocité épatante qu'applaudit Jürgen Klopp. "C'est un merveilleux joueur, très jeune, très confiant, très rapide, qui semble avoir l'esprit clair et concentré. C'est une menace", confie l'entraîneur de Liverpool, osant même déclarer que grâce à lui, "l'avenir du football norvégien est sauvé".

Et Haaland lui donne raison puisqu'il ne s'arrête pas en si bon chemin. Aussi grand que puissant et adroit, il continue d'affoler les compteurs dans le championnat autrichien (16 buts et 6 passes décisives) et en Coupe d'Europe. Il devient, par ailleurs, le premier joueur dans l'histoire de la C1 à marquer lors de ses cinq premières apparitions (8 buts en 6 matches). De quoi éveiller l'intérêt des grands écuries européennes. Mais alors que les retrouvailles avec Ole Gunnar Solskjaer, parti à Manchester United, semblaient écrites, "EBH" surprend tout le monde, le 29 décembre dernier, en signant quatre ans avec Dortmund.