PSG-Dortmund : privés de stade, les supporters se feront quand même entendre (et voir)

INCONDITIONNELS - Malgré le huis clos prononcé face à Dortmund ce mercredi, en raison du coronavirus, les supporters du PSG ont été autorisés à se rassembler aux abords du Parc des Princes pour vivre le huitième de finale retour de Ligue des champions. Et manifester par tous les moyens leur soutien à leur équipe.

Loin des yeux, près du cœur. Le huis clos décrété pour le match face au Borussia Dortmund, ce mercredi 11 mars en huitième de finale retour de Ligue des champions, la faute aux restrictions liées au coronavirus, n'a pas étouffé la ferveur des fans du PSG. Bien au contraire. Par le biais d'un communiqué publié mardi soir sur son compte Twitter, le Collectif Ultras Paris (CUP), principal groupe de supporters, a exhorté "le peuple parisien" à "une mobilisation sans précédent" aux abords du Parc des Princes. "Faisons trembler les murs et les travées de notre antre qui sera tristement vide. De l'extérieur nous jouerons notre rôle de 12e homme", a écrit le CUP, qui a appelé les "Ultras, supporters et amoureux" des Rouge et Bleu à se réunir, en nombre dès 19h, "au niveau de la fontaine porte d'Auteuil".

Malgré l'interdiction en vigueur depuis dimanche de réunions de plus de 1000 personnes, à l'exception des événements "utiles à la nation", la passion a été plus forte. Lundi, le président du CUP Romain Mabille cherchait un moyen de soutenir à distance l'équipe pour ce rendez-vous crucial. "Si on peut demander à tous les supporters de pousser l'équipe tout autour du stade, c'est ce qu'on va faire", disait-il à Europe 1. "Je ne sais pas comment on va se caler, on ne veut pas pousser les gens à 'foutre le bordel', mais il est important que les supporters viennent autour du stade pousser l'équipe et qu'ils nous entendent !".

Un soutien à la fois sonore et visuel

Jouant sur le fait que les manifestations n'entrent dans le cadre des restrictions, le CUP a déposé une demande de rassemblement, dérogation validée par la préfecture qui prévoit "un dispositif adapté pour sécuriser" ce regroupement. "Vu le contexte actuel, nous vous demandons d'avoir un état d'esprit irréprochable et aucun écart de conduite ne sera toléré", a par ailleurs prévenu le groupe. D'après Le Parisien, aucun écran ne sera installé aux abords du stade pour les quelque 2000 à 3000 personnes attendues.

Par ailleurs, comme indiqué à LCI, confirmant une information du Parisien, les Ultras vont déployer, avant le coup d'envoi et avec l'aval du club, plusieurs banderoles dans l'enceinte de la porte d'Auteuil pour mettre un peu de vie et témoigner visuellement leur soutien à l'équipe. Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du Parc des Princes, le soutien inconditionnel de leurs supporters se verra et s'entendre.