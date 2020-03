PSG-Dortmund : Leandro Paredes, le guerrier dont Paris a besoin

Sous-utilisé cette saison (17 matches de Ligue 1, une titularisation depuis janvier), le natif de San Justo aurait dû étrenner le maillot parisien samedi 7 mars à Strasbourg. Mais le match a été reporté en raison de l'épidémie de coronavirus. Il n'a finalement disputé que 108 minutes lors des sept dernières sorties du PSG, dont 90 en Coupe de France à Lyon (1-5), le 4 mars. 90 minutes seulement pour retrouver du rythme avant ce qui s'annonce être le tournant de la saison du club parisien. "Il doit jouer pour être prêt, aussi, contre Dortmund", avait suggéré l'entraîneur allemand. "Il a mérité de jouer parce qu'il donne toujours tout pendant l'entraînement et à chaque match. On a confiance en Leo, aussi. C'était nécessaire qu'on donne des minutes et du rythme à Leo parce que c'est presque la même personnalité de joueur (que Marco Verratti, ndlr)".

Recruté pour la coquette somme de 47 millions d'euros par Paris à l'hiver 2019, le milieu de 25 ans s'est en effet bâti en un an la réputation d'un joueur teigneux, à l'insulte facile et qui ne lâche jamais rien sur un terrain. "Je n'ai pas peur pour ma réputation. Ce que j'essaie de faire à chaque fois, c'est de défendre l'équipe et mes coéquipiers", argumentait-il avant Amiens (4-4), après que les Montpelliérains s'étaient agacés de son comportement. Car s'il fait tout pour être détesté de ses adversaires, l'autre "Leo" change du tout au tout dans l'intimité du vestiaire. Loin d'être un titulaire indiscutable, il suscite l'adhésion des cadres que sont Marquinhos, Keylor Navas ou encore Kylian Mbappé. Sa proximité avec Neymar, tant sur le terrain qu'en dehors, n'est qu'un autre témoignage de son intégration réussie.

Face à la bande d'Erling Haaland, dans un Parc des Princes à huis clos qui sonnera désespérément creux, l'Argentin va devoir retranscrire cette bonne entente sur le pré. Pour ce faire, il sera associé soit à la paire Marquinhos-Gueye dans un milieu à trois, soit au seul "Gana" si le Brésilien est poussé à redescendre d'un cran. Quid du manque de complémentarité entre ces deux-là ? "Gana et Leo n'ont pas souvent joué ensemble (quatre titularisations, ndlr) et on a parfois manqué d'un joueur pour changer de côté. (...) Il fallait prendre plus de risques et être plus agressifs", avait expliqué Thomas Tuchel après le match à Lyon. Contre Dortmund, il attend de sa paire du milieu un surplus d'engagement et d'envie. Tout ce qui caractérise Leandro Paredes.