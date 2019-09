Ajax-Lille : 303 supporters lillois arrêtés à Amsterdam pour troubles à l'ordre public

ARRESTATIONS - Plus de 300 supporters du LOSC ont été interpellés mardi à Amsterdam en marge du match de Ligue des champions entre l'Ajax et Lille, après des troubles à l'ordre public dans la ville, a annoncé la police néerlandaise.

Ils ont fait le déplacement mais ont fini au commissariat. Plus de 300 supporters lillois ont été arrêtés ce mardi à Amsterdam pour des violences et perturbation de l'ordre public, en marge du match de Ligue des champions entre l'Ajax et le LOSC, a annoncé la police néerlandaise.

Plus tôt, en fin de journée, le président du club lillois, Gérard Lopez, avait réagi après une première annonce indiquant l'arrestation d'une centaine de supporters : "Nous sommes au courant mais nous n'avons pas encore beaucoup d'informations. Nous sommes en lien avec la police et l'Ajax. Evidemment le club condamne tout écart de comportement et toute forme de violence, et se portera partie civile le cas échéant pour avoir accès aux pièces du dossier."

"Apparemment, plusieurs centaines de personne se dirigeaient pacifiquement vers le centre-ville quand une vingtaine de supporters auraient lancé des fumigènes sur des rames de métro et perturbé le trafic. La police aurait arrêté ces fauteurs de troubles ainsi que tous les supporters lillois qui se trouvaient à proximité", avait poursuivi le dirigeant de Lille. "Le club travaille avec la police pour que cela se passe bien avec les autres supporters et pour qu'ils puissent rejoindre le stade et assister au match sans problème."