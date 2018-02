Ligue des champions : Di Maria peut-il être titulaire avec le PSG face au Real Madrid ?

Neuf buts, six passes décisives, une influence prépondérante dans le jeu, le tout en dix matchs, soit l’intégralité de ceux disputés par le PSG en 2018, tous comme titulaire : Angel Di Maria est bel et bien en feu. Auteur d’un mois de janvier de grande classe, notamment sur le plan statistique, l’ailier argentin est indéniablement le Parisien de ce début d’année. Une réussite qui contraste avec son début de saison plus que médiocre (18 matches, 4 buts, 5 passes décisives), qui avait d’ailleurs provoqué chez lui des envies de départ, dans l’ombre de la fameuse "MCN" – Mbappé-Cavani-Neymar.