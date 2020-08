Atalanta-PSG : l'heure d'Herrera est (enfin) venue

C'est l'invité surprise de Thomas Tuchel. Celui que l'on n'attendait pas. Et pourtant, son nom est désormais sur toutes les lèvres. Alors que le quart de finale de Ligue des champions entre l'Atalanta et le PSG approche, ce mercredi 12 août (à 21h, en live commenté sur LCI), l'hypothèse Ander Herrera prend de l'ampleur. Obligé de composer avec les absences de Marco Verratti, blessé, de Angel Di Maria, suspendu, et de Kylian Mbappé, trop court pour démarrer face à "La Dea", le staff parisien envisage de titulariser le milieu espagnol dans un système en 4-3-3, à la place de Leandro Paredes, qui serait le grand perdant.

C'est ce vers quoi se dirige "TT", au regard des séances de travail à Faro, dans le sud du Portugal, où les Parisiens ont pris leurs quartiers avant ce "Final 8" inédit, qui se jouera du 12 au 23 août, à Lisbonne. Derrière l'attaque en triangle inversé et le trio Neymar-Icardi-Sarabia, l'ex-milieu de Manchester United a été testé dans un milieu à trois, au côté de Gueye et Marquinhos. Selon Le Parisien, "le staff apprécie l'investissement de l'Espagnol", que l'on a pu voir tout en joie sur les réseaux sociaux après avoir inscrit un but venu d'ailleurs, une demi-volée du gauche limpide, sur une combinaison avec Neymar. Pour L'Équipe, le profil du natif de Bilbao, capable de répéter les efforts, plaide en sa faveur pour renforcer un milieu orphelin de Verratti.