Ligue des champions - Sonny Anderson : "Lyon ne doit pas avoir peur du Barça"

LCI : À l'absence de Nabil Fekir, suspendu à l'aller, s'ajoute les difficultés lyonnaises à concrétiser leurs occasions de but. Faut-il s'en inquiéter avant le match face au Barça ?





Sonny ANDERSON : Au football, il peut y avoir des périodes sans. Il y a des parties où le ballon va rentrer n'importe comment. Vous ne savez pas pourquoi mais vous allez en mettre cinq. Et puis le match d'après, vous allez rater toutes vos occasions. Ce n'est pas une question d'envie mais c'est juste qu'il y a des rencontres comme ça, où ça ne veut pas. Et plus vous avancez dans le match sans mettre vos occasions, plus vous pensez que vous n'allez pas en avoir d'autres pour marquer et vous vous mettez en danger. Mais je ne me fais pas de souci car Lyon peut marquer à n'importe quel moment et n'importe où.