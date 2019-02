Lyon-Barça : stopper Lionel Messi, compliqué mais pas impossible

L'idée est claire : faire déjouer Lionel Messi. Compliqué mais pas impossible. L'an dernier, l'AS Rome avait réussi à contenir le génie du numéro 10 catalan en quarts de finale de la Ligue des champions (4-1, 0-3). Les Romains avaient asphyxié "la Pulga" en montant à trois ou quatre sur lui pour couper les espaces. "Nous avions réussi à limiter ses déplacements entre les lignes. On a réduit l'espace autour de lui, peu importe sa position sur le terrain", se félicitait Eusebio Di Francesco, l'entraîneur italien de la Louve. L'Argentin, en petite forme, était apparu plutôt discret au Camp Nou puis au Stadio Olimpico.





Un an plus tôt, le PSG avait expérimenté une approche plus risquée en huitième de finale aller de la C1 (4-0 à l'aller, avant de s'écrouler 6-1 au retour). Les Parisiens avaient coupé les passes en jouant haut, isolant et frustrant Messi. "On lui a mis une double, voire triple pression, c'est comme ça qu'on a réussi à le maîtriser", racontait Marquinhos dans L'Équipe. Mais il s'était surtout heurté à Presnel Kimpembe, qui avait bluffé son monde, entre agressivité et solidité. Le défenseur parisien, lancé dans le grand bain en l'absence de Thiago Silva, avait totalement éteint les velléités offensives du meneur de l'Albiceleste. Résultat : il n'avait tiré qu'une seule fois au but, sans trouver le cadre. Pis, il n'avait touché aucun ballon dans la surface parisienne.