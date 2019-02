Manchester United-PSG : Tuchel la joue profil bas... mais vient à Old Trafford "pour marquer des buts"

"C'est un immense challenge qui nous attend". Mardi, à Old Trafford, Thomas Tuchel va vivre son premier gros défi à la tête du PSG. Présent en conférence de presse ce lundi soir, à la veille du huitième de finale aller de Ligue des champions, l'entraîneur parisien a reconnu s'attendre à un duel très difficile face à une équipe de Manchester United en pleine confiance, qui reste depuis l'arrivée d'Ole Gunnar Solskjaer sur onze matches sans défaite (dix victoires et un nul).





Face à une salle de presse bondée, l'Allemand a assuré que Paris ne reniera pas ses principes de jeu, en jouant plus bas et en attendant l'adversaire. Et ce en dépit d'un secteur offensif amputé de deux - Neymar et Cavani, blessés et forfaits - de ses trois membres habituels. "Nous avons notre identité", a-t-il insisté. "Ce n'est pas facile de changer d'identité. On manque de joueurs clés offensifs, c'est clair. Mais je ne sais pas si c'est le moment de changer l'identité. On a une tradition, on joue offensif. Nous sommes Paris. C'est notre ADN. Changer ça, c'est difficile. Mais je suis sûr qu'il y aura des moments où nous serons très bas parce que je m'attends à un Manchester United très offensif. On doit jouer toutes les situations à un top niveau."