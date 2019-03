PSG-Manchester United : n'en fait-on pas trop avec la "remontada" ?

À proprement parlé, l'idée même d'une nouvelle "remontada" ne repose sur rien de concret. Parce que le PSG d'aujourd'hui est différent de celui qui a affronté Barcelone en mars 2017. À l'inverse de son prédécesseur, Thomas Tuchel fait l'unanimité dans le vestiaire et à l'adhésion totale de son groupe. L'entraîneur allemand, conquérant et toujours positif dans l'adversité, a créé une atmosphère saine dans laquelle les joueurs ont envie de jouer ensemble et de courir les uns pour les autres. Avec lui, le PSG a appris de ses erreurs. Il a mûri dans l'attitude. "C'est dans la défaite qu'on réfléchit. Quand les victoires s'enchaînent, tu ne t'arrêtes pas pour réfléchir", a confié Marquinhos à beIN SPORTS. "Mais quand la défaite arrive, elle te fait très mal mais elle te fait réfléchir. Et surtout grandir. Maintenant, on grandit et on est sur le bon chemin."





Après la performance historique à Old Trafford, les Parisiens se sont ainsi refusés à tout sentiment d'euphorie. Le vestiaire a vibré mais l'effusion de joie, qui avait bercé le club après la démonstration face au Barça, est retombée comme un soufflet. "On a gagné le match aller mais c'est la mi-temps. Pour moi, c'est très important de le dire car il y a beaucoup de personnes qui disent : 'On pense à Barcelone, vous avez gagné 4-0 mais après c'était 6-1'. Et d'autres disent : 'Vous avez gagné 2-0 et en plus, il manque beaucoup de joueurs à Manchester. C'est sûr que vous allez (passer) car vous êtes forts au Parc des Princes'. Il est absolument nécessaire mercredi de trouver le juste milieu entre les deux", a expliqué Tuchel ce week-end à Caen (1-2). "Ce n'est pas bien de jouer avec la peur, mais ce n'est pas bien aussi de jouer avec trop de confiance. (...) Cette chose est arrivée, et cela peut toujours arriver. Gagner puis perdre, c'est le sport, c'est absolument normal. Le défi est de rester calmes et concentrés. On ne peut pas contrôler le résultat mais on peut contrôler notre performance."