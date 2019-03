PSG-Manchester United : Lukaku et Pogba fâchés après un "penaltygate" ?

PENALTYGATE - Selon The Sun, Romelu Lukaku et Paul Pogba se seraient accrochés dans le vestiaire à l'issue du match entre Manchester United et Southampton (3-2), samedi dernier. Le penalty tiré et raté par le Français dans les arrêts de jeu aurait provoqué la colère de son coéquipier à en croire le tabloïd anglais.